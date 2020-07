“Moto G9 Plus Krijgt 4700 mAh Accu Met 30 Watt Snelladen”

Er zijn details opgedoken over de nog onaangekondigde Moto G9 Plus. Volgens de geruchten krijgt de smartphone een 4700 mAh accu die ondersteuning heeft voor 30 watt snelladen.

De website MySmartPrice heeft een lijst in handen gekregen die afkomstig is van TÜV Rheinland, een bedrijf die onafhankelijke tests uitgevoerd voor andere bedrijven. Op deze lijst staat de Moto G9 Plus vermeld, inclusief een 4700 mAh-batterij en ondersteuning voor 30 watt snelladen. Het is niet duidelijk of er een 30 watt snellader in de verpakking zit of dat consumenten deze apart moeten aanschaffen.

Overige specificaties stonden niet op de lijst vermeld, maar volgens eerdere geruchten beschikt de Moto G9 Plus over 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en Android 10. De adviesprijs zou onder de 300 euro komen te liggen.

via [AW]