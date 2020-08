Samsung Galaxy Z Fold 2 Officieel Aangekondigd

Samsung heeft tijdens het Unpacked-event meerdere nieuwe apparaten aangekondigd, waaronder de opvolger van de opvouwbare Galaxy Z Fold. De Galaxy Z Fold 2 komt veel overeen met zijn voorganger, maar we zien een aantal opvallende veranderingen.

De Samsung Galaxy Z Fold 2 vouw je net als zijn voorganger open als een boek. Het kleine scherm aan de achterkant is een stuk groter geworden en neemt nu vrijwel de gehele achterkant in beslag. Het gaat om een 6,2-inch Super AMOLED scherm. Het vouwbare Super AMOLED scherm aan de binnenkant is 7,2-inch groot. Het grote scherm heeft een verversingssnelheid van 120Hz.

Intern vinden we een Snapdragon 865 Plus-chipset, de nieuwste high-end processor van Qualcomm, samen met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De smartphone heeft ook ondersteuning voor 5G en is uitgerust met een 4500 mAh accu. In het scherm vinden we nog een 10 MP selfie-camera en achterop zit een 64 MP + 12 MP + 12 MP rear-camera.

De Galaxy Z Fold 2 5G komt op de markt in de kleuren Mystic Black en Mystic Bronze, maar een adviesprijs en releasedatum hebben we nog niet.