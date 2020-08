Samsung Galaxy A50 Ontvangt Beveiligingsupdate Augustus 2020

Mensen met een Samsung Galaxy A50 kunnen elk moment een nieuwe update verwachten. Samsung heeft de beveiligingspatch van augustus 2020 nu namelijk uitgerold. De nieuwe update verstrekt de beveiliging van de smartphone.

De nieuwste beveiligingsupdate is ook in Nederland uitgerold. Verschillende Nederlandse Galaxy A50-gebruikers melden namelijk dat ze de update al hebben gedownload. De patch van augustus 2020 dicht weer enkele tientallen kwetsbaarheden waar kwaadaardige mensen misbruik van kunnen maken. Uit de changelog kunnen we opmaken dat de update alleen een verbeterde beveiliging met zich meebrengt. Er zijn geen nieuwe functies toegevoegd.

De nieuwste beveiligingsupdate is 136,20 MB groot en rolt in fasen uit. Het kan daardoor even duren voordat voordat de update voor jouw toestel klaarstaat.

via [droidapp]