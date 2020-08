Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra Officieel Aangekondigd

Samsung heeft vandaag tijdens een Unpacked-event de Galaxy Note 20-serie aangekondigd. De serie bestaat uit de reguliere Galaxy Note 20 en de krachtigere Galaxy Note 20 Ultra. De smartphones zijn vanaf 20 augustus in Nederland verkrijgbaar.

Het prijsverschil tussen de reguliere Note 20 en de Note 20 Pro loopt op tot 350 euro. We zien dan ook grotere verschillen tussen de toestellen dan bij de vorige generatie. De reguliere Galaxy Note 20 beschikt over een 6,7-inch Super AMOLED met een 60Hz verversingssnelheid, een resolutie van 2400 x 1080 pixels en een in-display vingerafdrukscanner. Intern vinden we een krachtige Exynos 990-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 4300 mAh accu met ondersteuning voor 45 watt snelladen en 15 watt draadloos opladen. De kunststof en aluminium behuizing is waterdicht (IP68-rating).

Achterop vinden we een 12 MP hoofdcamera, een 12 MP groothoekcamera en een 64 MP telefotocamera met 3x optische zoom. De selfie-camera zit in een uitsparing in het scherm en heeft een 10 MP lens. De Samsung Galaxy Note 20 is vanaf 21 augustus in Nederland verkrijgbaar in de kleuren Mystic Black, Mystic Bronze en Mystic Green. De smartphone kost 1049 euro.

De Samsung Galaxy Note 20 Ultra is een stuk krachtiger. Zo heeft de Note 20 Ultra een 6,9-inch AMOLED Infinity Display met een 120Hz verversingssnelheid, een in-display vingerafdrukscanner en een resolutie van 3200 x 1440 pixels, een Exynos 990-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 4500 mAh accu en een waterdichte behuizing van glas en aluminium. De rear-camera bestaat uit een 108MP hoofdlens met dual-pixel autofocus en laser autofocus, een 12 MP groothoeklens en een 12 MP periscooplens met 5x optische zoom (f/3.0). Voorop vinden we opnieuw een 10 MP lens.

De Galaxy Note 20 Ultra is de eerste smartphone met Gorilla Glass 7. Ook kan een nieuwe versie van Samsung DeX draadloos draaien op de Note 20 Ultra. De Galaxy Note 20 Ultra is vanaf 20 augustus in Nederland verkrijgbaar voor 1299 euro (256GB) of 1399 euro (512GB) in de kleuren Mystic Black en Mystic Bronze. Zowel de Note 20 als de Note 20 Ultra hebben ondersteuning voor 5G. Je kunt een pre-order plaatsen bij Coolblue.