“OnePlus Komt Dit Najaar Met Drie Goedkope Smartphones”

We kunnen dit najaar nog drie smartphones van OnePlus verwachten. Volgens de geruchten gaat het om een mid-range smartphone en twee budget-smartphones.

OnePlus introduceerde eerder dit jaar de OnePlus Nord, een krachtige mid-range smartphone die goedkoper is dat de vlaggenschip-smartphone van de Chinese fabrikant. Dit jaar zal OnePlus de keuze uit betaalbare smartphones verder uitbreiden met een mid-range toestel en twee budget toestellen. Eén toestel met de codenaam ‘Billie’ beschikt over een Snapdragon 690-processor met 5G-ondersteuning. De OnePlus ‘Billie’ is de krachtigste van de drie en kost vermoedelijk iets minder dan de huidige OnePlus Nord.

Van de budget-smartphones beschikt één toestel over een Snapdragon 665 of Snapdragon 662-processor. Deze smartphone krijgt volgens geruchtenverspreider Chun een adviesprijs mee van ongeveer 200 euro. Als laatste komt OnePlus met een toestel die beschikt over een Snapdragon 460-processor. Verdere details over de budget-smartphones ontbreken nog.

Het is nog onduidelijk wanneer OnePlus de smartphones officieel zal introduceren en of alle drie de smartphones ook in Nederland en België verkrijgbaar zullen zijn.

via [AW]