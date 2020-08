Samsung Rolt One UI 2.5 Update Uit Naar Meerdere Toestellen

Samsung heeft de onlangs aangekondigde Galaxy Note 20-serie voorzien van de nieuwste versie van Samsung’s One UI-schil. One UI 2.5 brengt verschillende nieuwe functies met zich mee en Samsung rolt deze update nu ook uit naar andere toestellen van de fabrikant.

Samsung is in Nederland al begonnen met de uitrol van One UI 2.5 voor de Galaxy S20-serie en de fabrikant heeft nu laten weten dat de update later ook zal worden uitgerold naar de Galaxy Note 10, Note 10+, Galaxy S10, S10+, S10e, S10 Lite, Note 9, Galaxy S9 en de Galaxy S9+. Het aantal nieuwe functies kan wel per toestel verschillen.

De nieuwste versie van One UI installeert onder andere een draadloze versie van de DeX-software, een verbeterde Pro-videomodus, de mogelijkheid om de duur van ‘Enkele opname’ te wijzigen en de optie om Android 10-navigatiegebaren te gebruiken in launchers van derden. Daarnaast heeft Samsung de Notes-app voorzien van Audio Bookmark en de optie om PDF-bestanden te importeren.

via [droidapp]