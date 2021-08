Xiaomi Redmi 10 Vroegtijdig Aangekondigd

Xiaomi heeft vroegtijdig een persbericht over de aankondiging van de Xiaomi Redmi 10 gedeeld, aldus WinFuture. De Xiaomi Redmi 10 is een budget-smartphone met een 90Hz scherm, een grote accu en een 50MP camera.

We weten nog niet wanneer de Xiaomi Redmi 10 in Nederland en België op de markt verschijnt en hoeveel de smartphone gaat kosten, maar we weten wel over welke specificaties de smartphone beschikt. De Redmi 10 heeft een 6,5-inch scherm met een Full HD-resolutie en een 90Hz verversingssnelheid. Bovenin het scherm vinden we een ronde uitsparing voor de selfie-camera en de vingerafdrukscanner zit aan de zijkant in de power-knop.

Intern beschikt de Xiaomi Redmi 10 over een MediaTek Helio G88-processor, 4GB of 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 18W snelladen en 9W omgekeerd opladen. Achterop vinden we een vierdubbele camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP dieptelens en een 2MP macrolens.







Een adviesprijs hebben we nog niet, maar de Redmi 9, de voorganger van de Redmi 10, verscheen vorig jaar op de markt voor 149 euro.

