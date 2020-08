“Alle Specificaties Van Samsung Galaxy M51 Gelekt”

Samsung is van plan om een smartphone met zeer grote accu op de markt te brengen. De Galaxy M51 krijgt volgens de geruchten een 7000 mAh accu en via nieuwe berichten zijn nu ook de overige details uitgelekt.

Details over de Galaxy M51 zijn al verschillende keren opgedoken, maar via de website Sammobile is nu de volledige lijst met specificaties uitgelekt. Op deze lijst staat opnieuw dat de smartphone een 7000 mAh accu krijgt. Een degelijke accu verwacht je normaal gesproken alleen in een tablet. De accu heeft ondersteuning voor 25 watt snelladen en is in ongeveer 2 uur volledig opgeladen.

De Galaxy M51 beschikt verder over een 6,7-inch Super AMOLED Plus-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en een kleine uitsparing voor de 32MP selfie-camera, een Snapdragon 730-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en een vierdubbele rear-camera bestaande uit een 64MP hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens, een 5MP dieptelens en een 5MP macrolens. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant en de smartphone is ook uitgerust met een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

Via Sudhanshu (Twitter) zijn de persrenders van de Galaxy M51 opgedoken. Het is nog onduidelijk hoeveel de Galaxy M51 gaat kosten en wanneer Samsung de smartphone op de markt brengt, maar de smartphone komt waarschijnlijk ook in Nederland in de winkels te liggen.

via [AW]