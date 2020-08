“Samsung Galaxy S-serie Krijgt Stylus”

Een van de populairste features van Samsung’s Galaxy Note-toestellen is de aanwezigheid van een S Pen. Volgens de laatste geruchten is de Galaxy Note straks echter niet meer het enige toestel met deze stylus. Samsung zou de Galaxy S30 Ultra en Galaxy Z Fold 3 namelijk ook willen leveren met een S Pen.

De S Pen is momenteel nog exclusief voor de Note-toestellen, maar volgens de Koreaanse website The Elec gaat dat in de toekomst veranderen. De bron schrijft namelijk dat de aankomende Samsung Galaxy S30 Ultra ook een stylus krijgt. Daarnaast heeft de fabrikant plannen om de Galaxy Z Fold 3 met een stylus te leveren. Daarmee zou het de eerste opvouwbare smartphone met een stylus worden.

Samsung zou echter eerst nog even willen aanzien hoe de verkoop van vouwbare smartphone de komende tijd verloopt. De vouwbare smartphones gaan namelijk lang niet zo vaak over de toonbank als de Galaxy Note-toestellen. Daarnaast maken vouwbare smartphones nog gebruik van een dun laagje plastic ter bescherming, wat geen goeie combinatie is met de hardere punt van een stylus. Mogelijk moet Samsung dus eerst een stevigere beschermlaag ontwikkelen voordat het bedrijf een stylus kan toevoegen.

Als de geruchten kloppen kan het betekenen dat de Note-lijn in de toekomst overbodig wordt, aangezien de vouwbare toestellen dan al een groot scherm in combinatie met een stylus leveren. Daarnaast beschikt de Galaxy S-serie al over de krachtigste hardware en is de Ultra-variant dan ook al voorzien van een groot scherm en een stylus.

via [androidplanet]