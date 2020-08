Persfoto Toont Sony Xperia 5 II

Op het internet is een persafbeelding opgedoken waarop de Sony Xperia 5 II te zien is. De afbeelding is gedeeld door de betrouwbare tech-lekker Evan Blass en toont zowel de voorkant als achterkant van de smartphone.

Sony zal de opvolger van de Xperia 5, die vorig jaar op de markt verscheen, binnenkort aankondigen. Veel details over de specificaties zijn nog niet uitgelekt, maar dankzij de onderstaande afbeelding weten we wel hoe de smartphone er uit komt te zien.

Qua design zien we veel overeenkomsten met zijn voorganger. De Sony Xperia 5 II lijkt een wat langer scherm te krijgen en achterop zien we een driedubbele rear-camera. De vingerafdrukscanner zou net als bij de Sony Xperia 1 II aan de zijkant zitten. Ook valt het op dat de Xperia 5 II twee losse knoppen aan de zijkant heeft. Een van deze knoppen is waarschijnlijk een sluitertoets voor de camera, maar we weten niet wat de functie van de tweede knop is. Mogelijk gaat het om een fysieke Google Assistent-knop.

Het is nog onduidelijk wanneer Sony de Xperia 5 II officieel zal introduceren.

