“Specificaties Van Nieuwe OnePlus-budgettelefoon Gelekt”

Er zijn specificaties opgedoken over een nieuwe smartphone van OnePlus met de codenaam ‘Clover’. De OnePlus Clover is een budget-smartphone die onder andere is uitgerust met een 6000 mAh accu.

Onlangs schreven wij dat OnePlus dit najaar nog drie goedkopere smartphones op de markt wil brengen. Het zou gaan om een mid-range smartphone en twee budget-smartphones. Een van budgettoestellen krijgt volgens de website AndroidCentral de codenaam ‘Clover’. Dezelfde bron heeft ook een aantal specificaties gedeeld.

De OnePlus Clover krijgt volgens de geruchten een 6,52-inch IPS LCD-scherm met een resolutie van 1560 x 720 pixels, een Snapdragon 460-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 6.000 mAh accu, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een driedubbele rear-camera met een 13MP hoofdlens en twee 2MP lenzen.

OnePlus zal de OnePlus Clover later dit jaar officieel introduceren waarna de smartphone voor een prijs van ongeveer 200 dollar op de markt zal verschijnen.

via [AW]