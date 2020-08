Smartphone Gebruiken Voor Werktaken

Smartphones zijn over de jaren heen steeds belangrijker geworden voor het dagelijkse leven en we gebruiken de smartphone voor steeds meer verschillende taken. Fabrikanten en softwareontwikkelaars doen onder andere erg hun best om smartphones geschikt te maken om onderweg of thuis eenvoudig werktaken uit te voeren. In dit artikel bespreken wij een aantal van deze handige werktools.

Groter scherm en stylus

Samsung dacht 9 jaar geleden dat er een markt is voor smartphones met een groter scherm, waarna de Zuid-Koreaanse fabrikant de Galaxy Note-serie introduceerde. Deze (toen) enorme smartphone kwam met een stylus, waarmee gebruikers eenvoudig verhaaltjes konden schrijven en aantekeningen konden maken. Ondanks dat er op dat moment nog veel mensen sceptisch waren over grotere smartphones weten we inmiddels dat de Galaxy Note-serie een groot succes is geworden en smartphones met een groot scherm nu de norm zijn.

Steeds meer mensen zien het nut van een groter scherm, omdat we onze smartphone al lang niet meer alleen gebruiken voor telefoongesprekken en het versturen van berichtjes. Een groter scherm is ook handig voor games en foto’s, maar ook voor het uitvoeren van werktaken zoals e-mails, videogesprekken, het bekijken van belangrijke documenten of het schrijven van notities.

Samsung DeX

Samsung zag dat steeds meer mensen hun Galaxy Note-smartphone gebruikten voor werk en daarom introduceerde de fabrikant jaren later Samsung DeX. Met DeX kun je je smartphone aansluiten op een monitor om de smartphone vervolgens te gebruiken als computer. Op deze manier kun je bijvoorbeeld in de trein naar of van het werk een aantal taken uitvoeren op je smartphone en vervolgens kun je deze taken afronden op een nog groter scherm met een toetsenbord of muis.

Office pakket voor mobiel

Niet alleen de hardwarefabrikanten richten zich steeds meer op de zakelijke consument. Ook softwareontwikkelaars zien dat smartphones steeds belangrijker worden. Daarom verschijnen steeds meer applicaties die voorheen alleen op de computer beschikbaar waren ook in de mobiele app-winkels. Neem bijvoorbeeld Office 2019, een van de meest gebruikte software op de computer. Microsoft heeft hiervan een mobiele versie laten ontwikkelen die zowel in de Play Store als in de App Store te downloaden is. Office is populair bij de normale consument, bij scholieren en bij de zakelijke consument. Voor Microsoft is het daarom extra belangrijk om de software te optimaliseren voor de mobiel, aangezien bijna iedereen wel eens office gebruikt.