Realme Introduceert Realme 7 en 7 Pro

Realme, een dochterbedrijf van Oppo, heeft zojuist twee nieuwe smartphones aangekondigd. De Realme 7 en Realme 7 Pro zijn twee mid-range toestellen die een aantrekkelijke adviesprijs meekrijgen.

De Realme 6 verscheen slechts een half jaar geleden op de markt, maar de fabrikant komt nu al met de opvolgers. De Realme 7 Pro beschikt over een 6,4-inch Super AMOLED-scherm met een 60 Hz verversingssnelheid en een in-display vingerafdrukscanner, een Snapdragon 720G-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 65 watt snelladen, een 32MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens. De smartphone draait op Android 10 met de Realme UI-schil.

De reguliere Realme 7 beschikt over een 6,5-inch Full-HD+ 90Hz scherm, een MediaTek Helio G95-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een vingerafdrukscanner aan de zijkant, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen, een 16MP selfie-camera en opnieuw een vierdubbele rear-camera.

De toestellen verschijnen deze maand in India op de markt voor omgerekend 173 euro (Realme 7) en 230 euro (Realme 7 Pro). Het is nog onduidelijk wanneer de smartphones in Europa op de markt verschijnen. Vanaf eind dit jaar zal Realme ook actief zijn op de Nederlandse markt.

