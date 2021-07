Honor Zal Op 12 Augustus Nieuwe Smartphones Introduceren

Honor heeft een wereldwijde aankondiging ingepland op 12 augustus. Dit betekent dat het bedrijf één of meerdere nieuwe producten zal introduceren die ook buiten China op de markt verschijnen. We verwachten de introductie van nieuwe high-end smartphones met Google Play Services.

Honor is eerder dit jaar verdergegaan als zelfstandig bedrijf, los van Huawei. Voor de consument is dit goed nieuws, want hierdoor mag Honor weer smartphones op de markt brengen waarop de Google Services zijn geïnstalleerd. Huawei mag vanwege de Amerikaanse sancties geen apparaten meer leveren met Google-apps zoals de Play Store, Gmail, YouTube etc.

Hoogstwaarschijnlijk krijgen we op 12 augustus in ieder geval de Honor 50-serie te zien. Ook zal de fabrikant mogelijk de high-end Honor Magic 3 met Snapdragon 888 Plus processor introduceren. Na de officiële introductie zullen wij alle details van de nieuwe smartphones met jullie delen.

