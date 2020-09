Honor heeft deze week de Honor Watch GS Pro aangekondigd. De Watch GS Pro is een robuuste smartwatch met een lange accuduur van maar liefst 25 dagen. Met de Watch GS Pro kun je meer dan 100 verschillende workouts registreren.

Honor heeft de nieuwe smartwatch geïntroduceerd tijdens de IFA-beurs in Berlijn. De Honor Watch GS Pro is gericht op actieve sporters en heeft een robuuste behuizing met militaire graad van bescherming (14 MIL-STD-810G). Hierdoor is de smartwatch bestand tegen water, stoten en hoge temperaturen. De Watch GS Pro beschikt over een 1,39-inch rond AMOLED-scherm met een resolutie van 454 bij 454 pixels, een Kirin A1-chipset en een accu die maximaal 25 dagen meegaat op één acculading. Wanneer je de ingebouwde GPS gebruikt gaat de accu 2 dagen mee.

De smartwatch draait op Huawei’s LiteOS-systeem en kan 100 verschillende activiteiten herkennen. De Watch GS Pro maakt hierbij gebruik van de hartslagmeter en een SPO2-bloedzuurstofmeter.

De Honor Watch GS Pro is vanaf 7 september verkrijgbaar in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De smartwatch krijgt een adviesprijs mee van 249,99 euro en is beschikbaar in de kleuren Camo Blue, Charcoal Black en Marl White. Tijdens de pre-order periode krijgen klanten 50 euro korting.

