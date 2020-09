“Huawei Watch GT2 Pro Kan Draadloos Opladen”

Huawei zal binnenkort de Huawei Watch GT2 Pro uitbrengen, maar de eerste beelden en specificaties zijn inmiddels al uitgelekt. Volgens de geruchten is de smartwatch onder andere in staat om draadloos op te laden.

De website Winfuture heeft duidelijke beelden van de Huawei Watch GT2 Pro gedeeld, samen met een aantal specificaties. De smartwatch heeft een elegant design gekregen en is in staat om draadloos op te laden via de Qi-standaard. Hierdoor heb je geen kabels meer nodig. Op een volle accu gaat de Watch GT2 Pro maar liefst twee weken mee.

De Watch GT2 Pro lijkt verder dezelfde specificaties te krijgen als de reguliere Watch GT2. Namelijk een 1.39-inch OLED-scherm met een resolutie van 454 bij 454 pixels, een 46mm behuizing en 4GB opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 455 mAh en de smartwatch heeft ondersteuning voor Bluetooth 5.1. Intern vinden we een ingebouwde GPS-chip, een hartslagmeter en een SPO2-bloedszuurstofmeter. De Watch GT2 Pro draait op Huawei’s eigen besturingssysteem.

De Huawei Watch GT2 Pro zal vermoedelijk de komende weken op de markt verschijnen voor een adviesprijs van 280 euro.

via [AW]