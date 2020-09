Nokia 2.1 Ontvangt Update Naar Android 10 (Go Edition)

HMD Global heeft een nieuwe update uitgerold naar de Nokia 2.1. Het gaat om de Go Edition van Android 10, de nieuwste versie van het besturingssysteem. De update rolt geleidelijk uit.

Gebruikers van de Nokia 2.1 hebben er lang op moeten wachten, maar Android 10 is nu eindelijk te downloaden. Het gaat om de Go Edition van het besturingssysteem, die is geoptimaliseerd voor toestellen met minder krachtige hardware. Het verschil is voornamelijk te zien in de uitgeklede versies van de Google-apps. Niet-essentiële functies zijn er uit gehaald waardoor applicaties wat sneller opstarten en minder werkgeheugen gebruiken.

Je krijgt een notificatie op je toestel zodra de Android 10-update klaar staat voor jouw Nokia 2.1. Begin volgende week moet de update voor iedereen beschikbaar zijn.

