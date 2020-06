Samsung Galaxy S9-serie Ontvangt One UI 2.1-update

One UI 2.1 is de nieuwste versie van Samsung’s Android-schil die samen met de Galaxy S20-serie werd gelanceerd. Samsung rolt deze schil nu uit naar de Galaxy S9 en Galaxy S9 Plus, waardoor deze toestellen nu gebruik kunnen maken van een aantal nieuwe “Galaxy S20-functie”.

Gebruikers van de Samsung Galaxy S9 en de S9 Plus kunnen elk moment een One UI 2.1-update verwachten. Deze update brengt een aantal nieuwe functies met zich mee, waaronder de QuickShare- en MusicShare-features, een verbeterde Galerij-app, de nieuwe fotobewerkingsfuncties Clean View en Quick Crop-functies, de AR Zone-app, de camera-functies ‘Enkele opname’ en Pro-modus en nieuwe gestures voor het Samsung-toetsenbord. Ook installeert de update de beveiligingspatch van juni 2020

De update komt nu binnen bij gebruikers in Zuid-Korea en Duitsland. Wanneer er geen problemen ontstaan zal de update snel worden uitgerold naar de rest van de wereld.

via [AW]