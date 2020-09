Sony Xperia 5 II Officieel Aangekondigd

Sony heeft vandaag tijdens een online-evenement een nieuwe high-end smartphone aangekondigd. De Sony Xperia 5 II is een 6,1-inch toestel met een 120Hz scherm, een Snapdragon 865-processor en 5G-ondersteuning.

De nieuwste smartphone van de Japanse fabrikant beschikt over een 6,1-inch OLED-scherm met een 21:9-beeldverhouding, een resolutie van 2520 bij 1080 pixels en een 120Hz verversingssnelheid. Zowel het scherm als de achterkant van de smartphone zijn beschermd met Corning Gorilla Glass 6. De behuizing heeft een IP68-rating gekregen, waardoor de smartphone 30 minuten onder water op een diepte van 1.5 meter kan doorstaan.

Intern vinden we een Snapdragon 865-processor met 5G-ondersteuning, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4000 mAh accu, een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera. Deze rear-camera bestaat uit een 12MP hoofdlens met een 1/1.7 inch sensor en OIS, een 12MP groothoeklens en een telelens met drie keer optische zoom. De camera is in staat om 4K HDR 120fps filmopnames te maken.

De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant van de behuizing in de powerknop. Sony heeft de Xperia 5 II ook nog voorzien van een 3.5mm koptelefoonaansluiting en stereo-speakers met Sony Music Entertainment en Dolby.

De Sony Xperia 5 II verschijnt volgende maand in de Benelux op de markt in de kleuren zwart en blauw voor een adviesprijs van 899 euro.