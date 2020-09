Xiaomi Mi Note 10 Lite Ontvangt MIUI 12-update

Xiaomi is in Nederland begonnen met de uitrol van de MIUI 12-update voor de Xiaomi Mi Note 10 Lite. De update brengt een aantal verbeteringen en de beveiligingspatch van augustus 2020 met zich mee.

Xiaomi heeft de MIUI 12-update eerder al naar verschillende toestellen uitgerold, maar nu is de Mi Note 10 Lite in Nederland aan de beurt. Verschillende Nederlanders melden dat ze de update al hebben gedownload en dat ze nu aan de slag kunnen met de live wallpapers, nieuwe gestures, het verbeterde instellingen-menu, nieuwe app-machtigingen en de uitgebreidere Mi Health app. De beveiligingspatch van augustus 2020 dicht weer enkele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

De MIUI 12-update rolt nu in fasen uit en je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat.

via [droidapp]