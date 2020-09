Eerste Samsung Galaxy F-smartphone Gelekt

Samsung is van plan om een nieuwe smartphone-serie te lanceren. Deze Galaxy F-serie bestaat voornamelijk uit smartphones met een goede camera en een goede prijs / kwaliteit verhouding. De eerste smartphone in deze serie is de Samsung Galaxy F41.

Naast de Galaxy S-serie, de Note-serie, de Z-serie, de A-serie en de M-serie kunnen we binnenkort de Galaxy F-serie verwachten. Volgens de website 91Mobiles bestaat de Galaxy F-serie uit budget-smartphones die goede cameraprestaties beloven. Op de Google Play Console is nu de eerste Galaxy F-smartphone uitgelekt, namelijk de Galaxy F41.

Volgens de geruchten heeft de Galaxy F41 een AMOLED-scherm met een U-vormige inkeping en een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Intern vinden we een Exynos 9611-processor met 6GB werkgeheugen en achterop zit een driedubbele camera met daaronder een vingerafdrukscanner. De Galaxy F41 heeft ook een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

Het is nog onduidelijk hoeveel de Galaxy F41 gaat kosten en of Samsung de smartphone ook in Nederland op de markt brengt.

