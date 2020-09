Budget-smartphone Realme Narzo 20 Pro Aangekondigd

Realme heeft deze week de Narzo 20-serie aangekondigd. De Narzo 20-serie bestaat uit drie budget vriendelijke smartphones met de namen Narzo 20, Narzo 20 Pro en de goedkopere Narzo 20A.

Met de nieuwe smartphone-serie richt het bedrijf zich op jongeren die krachtige specificaties willen voor relatief lage prijzen. Zo beschikt de Narzo 20 Pro over een 6,5-inch Full HD-scherm met een 90Hz verversingssnelheid, een MediaTek Helio G95-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 65 watt snelladen, een 16MP selfie-camera en een vierdubbel rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP monochrome sensor. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant en de smartphone heeft ook een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

De Realme Narzo 20 heeft een 6,5-inch HD-scherm, een MediaTek Helo G85-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 6000 mAh accu met ondersteuning voor 18 watt snelladen, een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

De allergoedkoopste smartphone in deze serie is de Narzo 20A. Deze uitvoering heeft hetzelfde scherm als de Narzo 20, maar intern vinden we een Snapdragon 665-processor, 3GB of 4GB werkgeheugen, 32GB of 64GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met een ouderwetse micro-usb poort en een 12MP + 12MP + 2MP rear-camera.

De Realme Narzo 20 Pro krijgt in India een vanaf-adviesprijs mee van omgerekend ongeveer 175 euro. De Narzo 20 kost omgerekend 120 euro en de Narzo 20A kost 98 euro. Het is nog onduidelijk wanneer Realme de smartphones in Europa zal introduceren en wat voor adviesprijzen ze hier meekrijgen.

via [AW]