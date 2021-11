“Accu Van OnePlus 10 Pro Binnen 20 Minuten Weer Volledig Opgeladen”

Volgend jaar zal OnePlus de OnePlus 10 (Pro) introduceren en inmiddels is de smartphone ook al opgedoken in het geruchtencircuit. Volgens de laatste geruchten kan de smartphone heel snel opladen. Zo is een lege accu in minder dan 20 minuten aan de lader weer volledig opgeladen.

Dit zegt Mukul Sharma op Twitter. Volgens hem krijgt de OnePlus 10 Pro namelijk ondersteuning voor 125 Watt snelladen. De lekker geeft aan dat meerdere smartphones van het Chinese BBK Electronics deze snellaadfunctie krijgen. BKK is het moederbedrijf van merken als OnePlus, Oppo en Realme. Mukul Sharma noemt de Realme GT 2 Pro, Find X4 series, OnePlus 10 Pro, OPPO N series en de Reno 8 Pro.

Mocht dit gerucht kloppen dan krijgt de snellaadfunctie een flinke upgrade. De huidige OnePlus 9 Pro heeft namelijk een maximale oplaadsnelheid van 65 Watt. Dit is overigens al behoorlijk krachtig en zorgt ervoor dat de accu van de OnePlus 9 Pro in slechts 29 minuten van 0 tot 100 procent kan worden opgeladen, maar bij de OnePlus 10 Pro is de accu al binnen 20 minuten vol.

We raden aan om geruchten over de OnePlus 10 Pro voorlopig nog niet te serieus te nemen, aangezien de officiële introductie nog ver weg is.

via [androidplanet]