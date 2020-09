Opvouwbare Royole Flexpai 2 5G Officieel Aangekondigd

Royole heeft zojuist de nieuwste opvouwbare smartphone van de fabrikant geïntroduceerd. De Royole Flexpai 2 5G beschikt net als de eerste Flexpai over een vouwbaar scherm aan de buitenkant van de behuizing. Het scherm zou 1.8 miljoen keer gevouwen kunnen worden.

De Royole Flexpai 2 5G beschikt over een 7,8-inch OLED-scherm met Full HD+ resolutie van 1.920 x 1.440 pixels. Dichtgeklapt heeft het scherm 5,5-inch en 5,4-inch diagonalen. Intern vinden we high-end specificaties, waaronder een Snapdragon 865-processor met 5G-modem, 8GB of 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 4.450 mAh accu en vier camera’s met een 64MP hoofdlens, een 16MP groothoeklens, een 8MP telelens en een 32MP lens voor portretfoto’s.

De Royole Flexpai 2 5G krijgt een adviesprijs mee van 1.470 dollar, omgerekend ongeveer 1.250 euro, en is in China verkrijgbaar in de kleuren Cosmic Gray, Midnight Black en Sunrise Gold. Over een lancering in Europa is nog niks bekendgemaakt.

