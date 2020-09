Xiaomi Patent Toont Smartphone Met Twee Scharnieren

Xiaomi heeft een patent aangevraagd voor een opvouwbare smartphone die op twee plaatsen vouwt. Dichtgevouwen heeft de smartphone aan de voorkant en aan de achterkant een scherm.

De website LetsGoDigital heeft ontdekt dat Xiaomi een patent heeft aangevraagd voor een opmerkelijke opvouwbare smartphone. De smartphone vouwt namelijk niet op één maar op twee plaatsen, in de vorm van een ‘Z’. Dichtgeklapt blijf je het linker gedeelte van het opvouwbare scherm zien. Achterop zit nog een extra kleiner scherm.

Het concept van Xiaomi heeft opengevouwen een veel groter scherm dan de huidige opvouwbare smartphones. Dichtgevouwen is de smartphone echter een stuk dikker. We verwachten dat Xiaomi ergens volgend jaar zijn eerste opvouwbare smartphone zal introduceren, maar het is niet duidelijk of Xiaomi voor dit concept kiest of werkt aan een ander ontwerp. Het gebeurt namelijk regelmatig dat patenten worden aangevraagd voor producten die uiteindelijk nooit op de markt verschijnen.

via [AW]