Beelden En Specificaties Van Xiaomi Mi 11 Lite Gelekt

Xiaomi is van plan om dit jaar een hoop smartphones op de markt brengen, waaronder meerdere toestellen voor in de Mi 11-serie. De Xiaomi Mi 11 Lite is nog niet aangekondigd, maar er zijn nu verschillende specificaties en beelden uitgelekt.

Volgens de geruchten rust Xiaomi de Mi 11 Lite uit met een Snapdragon 732G-processor. Dit is dezelfde processor als in de Poco X3 NFC. De Xiaomi Mi 11 Lite beschikt verder over 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een driedubbele camera met een 64MP hoofdlens en nog onbekende 8MP en 5MP lenzen. Vermoedelijk gaat het om een groothoeklens en een macrolens.

Overige specificaties ontbreken nog, maar op gedeelde afbeeldingen zien we in de linkerbovenhoek van het scherm een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Onder het scherm zit nog een kleine kin. De Xiaomi Mi 11 Lite draait uit de doos op Android 11.

Onlangs introduceerde Xiaomi de reguliere Mi 11 al voor de Chinese markt en we verwachten ook de komst van de Mi 11 Pro. Het is nog onduidelijk wanneer Xiaomi de drie smartphones voor de Europese markt zal introduceren.

