HMD Global Introduceert Nokia Power Earbuds Lite

HMD Global heeft deze week twee nieuwe budget-smartphones aangekondigd, maar tijdens dezelfde presentatie kregen we ook de Nokia Power Earbuds Lite te zien. De nieuwe true wireless oordopjes hebben een lange accuduur, een waterdichte behuizing en touchbediening.

Er zijn een aantal nieuwe accessoires toegevoegd aan het assortiment van Nokia. Ten eerst is de originele Nokia Power Earbuds nu in de nieuwe kleuren Polar Night en Mint verkrijgbaar. Ook heeft het bedrijf de Nokia Portable Wireless Speaker uitgebracht. Daarnaast heeft Nokia nieuwe volledig draadloze oordopjes geïntroduceerd onder de naam Power Earbuds Lite.

De Earbuds Lite heeft een totale accuduur van 35 uur en een comfortabel ontwerp met intuïtieve touch control. De oordopjes hebben een IPX7-certificering gekregen, waardoor je de oordopjes 30 minuten lang tot 1 meter onder water kunt houden. Hierdoor zijn de oordopjes dus ook bestand tegen zweet of regen. De 6mm-graphene luidsprekerdrivers produceren een helder geluid.

De Nokia Power Earbuds Lite verschijnt in de tweede helft van oktober in Nederland op de markt in de kleuren Charcoal, Fjord en Snow voor een advies van 59,99 euro.