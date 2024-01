Gelekte Renders Tonen Google Pixel 9 Met Nieuw Design

Op het internet zijn renders opgedoken waarop de Google Pixel 9 te zien zou zijn. Het valt op dat de smartphone een ander design krijgt dan zijn voorganger, met onder andere een nieuwe camerabalk aan de achterzijde.

Google zal de Pixel 9 en Pixel 9 Pro in de herfst van dit jaar officieel introduceren, maar in het geruchtencircuit zijn de eerste details van de high-end smartphones inmiddels al opgedoken. Zo is de Pixel 9 nu van alle kanten te zien op de onderstaande renders. Als we op de renders afgaan heeft Google gekozen voor een behuizing met vlakke randen en een ovaalvormige camera-module.

Volgens de geruchten beschikt de Pixel 9 over een 6,1-inch plat scherm en meet de behuizing 152,8 x 71,9 x 8,5 millimeter. Bij de camera-module heeft de behuizing echter een dikte van 12 millimeter. De aansluiting voor de SIM-kaart zit nu aan de onderkant. Ook valt op dat de camera-module nu is uitgerust met drie lenzen, inplaats van twee. Waarschijnlijk heeft de Pixel 9 naast een hoofdlens en een groothoeklens, nu ook een telelens. Als laatste is de temperatuursensor, die Google introduceerde op de Pixel 8 Pro, waarschijnlijk aanwezig op de Pixel 9.

Op dit moment gaat het enkel om geruchten, maar de beelden zijn wel gedeeld door een doorgaans goedgeïnformeerde bron.

via [droidapp]