Xiaomi Introduceert Mi 10T Series: Kracht en Creativiteit Voor Weinig Geld

Xiaomi heeft zojuist tijdens een online presentatie de Xiaomi Mi 10T Series aangekondigd. Met de nieuwe vlaggenschip-smartphones focust Xiaomi zich voornamelijk op de krachtige camera, die gebruikers een hoop opties geeft om in elke omgeving mooie en creatieve foto’s te maken.

“Power Your Creativity” is de slogan die Xiaomi gebruikt voor de nieuwe serie. High-end specificaties, een krachtige camera, 5G-ondersteuning en een aantrekkelijk prijskaartje moeten van de Xiaomi Mi 10T Series een succes maken. Naast de reguliere Mi 10T heeft Xiaomi ook de Mi 10T Pro en de Mi 10T Lite geïntroduceerd.

Xiaomi Mi 10T Pro en Mi 10T

De Mi 10T Pro en Mi 10T beschikken beide over een 6,67-inch scherm met een resolutie van 2.400×1.080 pixels en een hoge verversingssnelheid van 144 Hz. Deze verversingssnelheid zorgt voor vloeiende beelden tijdens het scrollen en het spelen van games. Om energie te besparen schakelt de smartphone over op 30 Hz of 60 Hz wanneer een hoge verversingssnelheid niet nodig is.

Achterop de Mi 10T Pro vinden we een 108MP hoofdcamera, een 13MP groothoeklens en een 5MP macrolens. Gebruikers kunnen video’s opnemen met een 8K-resolutie en tijdens het filmen 33MP foto’s maken. De reguliere Mi 10T heeft een 64MP hoofdlens in plaats van een 108MP lens. In de uitsparing van het scherm zit een 20MP selfie-camera.

De camera-software heeft een hoop functies om je creatieve ideeën te verwezenlijken. Denk hierbij aan cameramodus met lange exposure om professionele foto’s te maken in donkere omgevingen, bijzondere kleurenfilters, time-lapse modus en de “Photo Clones” modus. Met Photo Clones kun je eenvoudig jezelf klonen om meerdere keren in dezelfde foto te verschijnen.

Intern vinden we krachtige specificaties zoals een Snapdragon 865-processor met 5G-modem, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 5000 mAh accu die je kunt opladen met de meegeleverde 33 watt snellader. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant.

De Xiaomi Mi 10T komt op de markt in de kleuren Cosmic Black en Lunar Silver voor een vanaf adviesprijs van 499 euro (6GB + 128GB). De Mi 10T Pro is verkrijgbaar in de kleuren Cosmic Black, Lunar Silver en Aurora Blue voor een adviesprijs van 599 euro (8GB + 128GB) of 649 euro (8GB + 256GB).

Xiaomi Mi 10T Lite

De Mi 10T Lite is een mid-range uitvoering van de Mi 10T. De smartphone beschikt over hetzelfde formaat scherm, maar dan met een 120 Hz verversingssnelheid. De camera-module heeft een ander ontwerp en bestaat uit een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 5MP macrolens en een 2MP dieptelens. De selfie-camera heeft een 16MP resolutie.

Intern vinden we een Snapdragon 750G-processor met 5G-ondersteuning, 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte en een 4820 mAh accu.

De Xiaomi Mi 10T Lite verschijnt op de markt in de kleur Cosmic Grey voor een adviesprijs van 279 euro (6GB + 64GB) of 329 euro (6GB + 128GB).