“ZTE Werkt Aan Smartphone Met 20GB Werkgeheugen”

ZTE heeft onlangs de krachtige ZTE Axon 30 Ultra gelanceerd, maar de fabrikant werkt al weer hard aan de volgende high-end smartphone. Volgens de laatste berichten wil ZTE de nieuwe smartphone uitrusten met maar liefst 20GB werkgeheugen.

ZTE-topman, Lu Qianhao, plaatste op de Chinese website Weibo een bericht dat leidde tot de eerste speculaties over een smartphone met 20GB RAM. Als deze speculaties kloppen is dit de eerste smartphone met zoveel werkgeheugen. Momenteel heeft de Lenovo Legion 2 Pro met 18GB RAM het meeste werkgeheugen. Daarnaast zou ZTE de smartphone mogelijk ook willen uitrusten met een selfie-camera onder het scherm.

Wel wordt er gespeculeerd dat een gedeelte virtuele werkgeheugen is. Als dit het geval is zal de ZTE-smartphone waarschijnlijk beschikken over 18 GB RAM en 2 GB virtueel werkgeheugen. Bedrijven als OPPO, Vivo en Xiaomi werken al langer aan ‘virtuele’ of ‘extended’ werkgeheugen. Meer werkgeheugen moet er voor zorgen dat het schakelen tussen apps, bestandsverwerking en gamen heel snel verloopt. Of consumenten ook daadwerkelijk zoveel werkgeheugen nodig hebben is nog maar de vraag.

