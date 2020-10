LG Wing Krijgt Adviesprijs Mee Van 999 Dollar

LG introduceerde onlangs de opvallende LG Wing. Tijdens de introductie van de smartphone met twee schermen kregen we geen adviesprijs te horen, maar hierover heeft LG nu meer informatie gegeven. De LG Wing verschijnt 15 oktober in de VS op de markt voor 999 dollar.

Een Europese adviesprijs heeft LG nog niet gegeven, maar als we kijken naar de dollarprijs en de btw in Europa dan kunnen we een adviesprijs van ongeveer 1030 euro verwachten. De LG Wing verschijnt in het vierde kwartaal van 2020 in Nederland en België op de markt.

De LG Wing beschikt over twee schermen. Het 6,8-inch P-OLED hoofdscherm heeft een resolutie van 2460 bij 1080 pixels. Achter dit hoofdscherm zit een kleiner 3,9-inch scherm met een resolutie van 1240 bij 1080 pixels. Door het grote scherm 90 graden te draaien ontstaat er een soort T-vorm waarbij het kleine scherm voornamelijk extra informatie en snelkoppelingen toont.

Intern vinden we een Snapdragon 765G-processor met 5G-modem, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4000 mAh accu die je draadloos kunt opladen, een 32MP pop-up selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en een 12MP groothoeklens met grotere pixels.

via [tweakers]