Samsung Galaxy Z Fold 2 Ondergaat Duurzaamheidstest

YouTuber JerryRigEverything heeft de Samsung Galaxy Z Fold 2 onder handen genomen. Uit de duurzaamheidstest blijkt dat de Galaxy Z Fold 2 een stuk beter tegen zand en vuil kan dan zijn voorganger.

Zack Nelson, beter bekend als JerryRigEverything, kreeg vorig jaar de eerste Galaxy Fold in handen. Tijdens zijn test bleek dat de smartphone slecht tegen vuil kan. Vuil komt namelijk eenvoudig in de scharnieren, waardoor de smartphone begint te kraken wanneer je hem op en dicht klapt. Bij de lancering van de Galaxy Z Fold 2 gaf Samsung zelf al aan dat de smartphone een verbeterde scharnier heeft gekregen en in de onderstaande duurzaamheidstest zien we het resultaat.

Het scherm van de Galaxy Z Fold 2 is ook een stuk sterker, maar we zien dat het scherm net zo gevoelig is voor krassen als zijn voorganger en dat je het scherm daardoor niet met harde objecten kunt bedienen. De aluminium behuizing doorstaat de buigtest.

via [tweakers]