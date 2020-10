Samsung Galaxy S20 FE Nu Te Koop In Nederland

Samsung introduceerde onlangs de Galaxy S20 FE (Fan Edition). Deze goedkopere uitvoering van de Galaxy S20 ligt nu ook in Nederland in de winkels. De smartphone krijgt een adviesprijs mee van 649 euro.

De Samsung Galaxy S20 FE beschikt over een 6,5-inch Super AMOLED-scherm met een Full HD-resolutie van 2400 bij 1080 pixels, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 25 watt snelladen, een 32MP selfie-camera, een in-display vingerafdrukscanner, een waterdichte behuizing (IP68-rating) en een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

De 4G-variant heeft een Exynos 990-processor en de 5G-variant heeft een Snapdragon 865-processor. Achterop vinden we een driedubbele camera met een 12MP hoofdlens (f/1.8), een 12MP groothoeklens en een 8MP zoomlens met 3x optische zoom en 30x digitale zoom.

De Galaxy S20 FE 4G (6GB + 128GB) is verkrijgbaar in de kleuren Cloud Navy, Cloud Mint, Cloud Lavender, Cloud Red, Cloud Orange en Cloud White voor 649 euro. Voor 8GB + 256GB betaal je 719 euro. Deze uitvoering is verkrijgbaar in de kleuren Cloud Navy en Cloud Mint.

De Galaxy S20 FE 5G (6GB + 128GB) is verkrijgbaar in dezelfde kleuren voor een adviesprijs van 749 euro.

