Samsung Galaxy Z Fold 2 Nu In Nederland Verkrijgbaar

Samsung heeft de Galaxy Z Fold 2, de nieuwste opvouwbare smartphone van de fabrikant, in Nederland op de markt gebracht. De Galaxy Z Fold 2 is verkrijgbaar in de kleuren zwart en kopen voor een adviesprijs van 1999 euro.

Het plaatsen van een pre-order was al sinds begin deze maand mogelijk, maar nu ligt de Samsung Galaxy Z Fold 2 gewoon in de winkel en heb je de smartphone morgen in huis als je vandaag een bestelling doet. Je kunt de Galaxy Z Fold 2 los kopen, maar ook in combinatie met een abonnement. Samsung heeft de smartphone onder andere voorzien van een verbeterde scharnier, een sterker opvouwbaar scherm, een groter scherm aan de buitenkant en krachtigere specificaties.

De Samsung Galaxy Z Fold 2 beschikt over een 7,6-inch vouwbaar OLED-scherm met een beeldverhouding van 5:4, een resolutie van 2208 x 1768 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. Aan de buitenkant zit een tweede OLED-scherm met een diagonaal van 6,2-inch en een resolutie van 2220 x 816 pixels. Intern vinden we een Snapdragon 865 Plus-processor met 5G-modem, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 4500 mAh accu, een 10MP selfie-camera en een 64MP + 12MP + 12MP rear-camera.