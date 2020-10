Nokia 2.4 Nu In Nederland Verkrijgbaar

De Nokia 2.4, een budget-smartphone die draait op Android One, is nu in Nederland verkrijgbaar. De smartphone met grote accu en groot scherm krijgt in Nederland een adviesprijs mee van 129 euro.

De Nokia 2.4 beschikt over een 6,5-inch HD+ LCD-scherm, een MediaTek Helio P22-processor, 2GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte, een 4.500 mAh accu met een ouderwetse micro-usb aansluiting, een 13MP + 2MP dual-camera, een 5MP selfie-camera, een vingerafdrukscanner op de achterkant, een NFC-chip en een fysieke Google Assistent-knop.

De smartphone draait op Android 10 en is verkrijgbaar in de kleuren Dusk, Fjord en Charcoal. De Nokia 2.4 kost 129 euro voor een losse toestel, maar je kunt de smartphone ook in combinatie met een abonnement kopen.

