“Samsung Galaxy S26 Krijgt Betere Camera”

Al jaren gebruikt Samsung dezelfde sensor voor de hoofdcamera’s in zijn Galaxy S-smartphones. Volgens de laatste geruchten komt daar bij de Galaxy S26 echter verandering in.

We moeten nog meer dan acht maanden wachten voordat de officiële introductie van de Galaxy S26-serie zal plaatsvinden, maar de eerste berichten over Samsung’s volgende vlaggenschip-smartphone zijn inmiddels al opgedoken. De geruchten spreken over een camera-upgrade.

De Samsung Galaxy S23, S24 en S25 beschikken allemaal over een ISOCELL GN3 (S5KGN3)-sensor. De Galaxy S26 krijgt net als zijn voorganger opnieuw een 50MP hoofdlens, maar dan met een nieuwe sensor. Details over deze sensor hebben we nog niet, maar waarschijnlijk gaat het opnieuw om een sensor uit de ISOCELL GN-serie. De nieuwe sensor kan meer licht opvangen dan de ISOCELL GN3-sensor, wat onder andere moet resulteren in een verbeterde camera-kwaliteit in donkere omgevingen.

De introductie van de Samsung Galaxy S26-serie zal pas begin 2026 plaatsvinden, dus neem de berichten over deze serie voorlopig nog met een flinke korrel zout. Voordat de Galaxy S26 op de markt verschijnt zal Samsung nog verschillende andere smartphones op de markt brengen. Zo verwachten we in juli onder andere de Galaxy Z Fold 7 en de Galaxy Z Flip 7. Daarnaast werkt Samsung waarschijnlijk aan de Galaxy Z Flip 7 FE en de Galaxy S25 FE.

via [galaxyclub]