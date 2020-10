Teracube 2E Is Duurzame Smartphone Voor Weinig Geld

De Teracube 2E is een budget-smartphone die langer mee moet gaan dan andere smartphones en eenvoudig te repareren is. Hierdoor is de smartphone beter voor het milieu. Net als de smartphones van Fairphone is de Teracube 2E eenvoudig te repareren.

Teracube is een nieuw smartphonebedrijf die eerder dit jaar de Teracube One introduceerde. Dit is een duurzame smartphone met een groot scherm. Voor de feestdagen komt het bedrijf met een tweede smartphone, genaamd Teracube 2E. De Teracube 2E krijgt een adviesprijs mee van slechts 99 dollar.

Voor dit bedrag krijg je een smartphone met een 6,1-inch HD-scherm, een MediaTek-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een vervangbare 4000 mAh accu, een 13MP + 8MP dual-camera, een 8MP selfie-camera, een vingerafdrukscanner, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en vier jaar garantie. De Teracube 2E draait op Android 10 en Teracube belooft drie jaar lang Android-updates uit te rollen.

via [androidplanet]