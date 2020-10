Renders Tonen Knoploze OPPO Find X3 Pro Met Gebogen Schermranden

Er zijn renders opgedoken van een aankomende premium Oppo-smartphone. Het gaat om de Find X3 Pro, die volgens de gelekte beelden beschikt over een volledig knoploos ontwerp met een scherm die aan de zijkanten van de behuizing doorloopt.

De Find X-serie van Oppo bestaat uit high-end smartphones met krachtige specificaties. Uit beelden die ontdekt zijn door LetsGoDigital blijkt dat de fabrikant inmiddels werkt aan de Find X3-serie. Volgens deze beelden krijgt de Oppo Find X3 Pro een strak ontwerp met een watervalscherm die aan de zijkant van de behuizing doorloopt. Ook zien we geen fysieke knoppen, zoals volume-knoppen of een power-knop. De selfie-camera is ook niet zichtbaar omdat deze achter het scherm zit verwerkt.

Het is voor het eerst dat er beelden van de Oppo Find X3 Pro zijn opgedoken en overige details ontbreken nog. Zodra er meer informatie uitlekt zullen wij dit met jullie delen.

via [AW]