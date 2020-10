Oppo Reno 4-serie Nu In Nederland Verkrijgbaar

Oppo introduceerde eerder dit jaar de Reno 4-serie en vanaf nu is deze serie smartphones ook in Nederland verkrijgbaar. Prijzen starten vanaf 399 euro en als je voor 25 oktober een bestelling plaatst krijg je gratis een luxe headset of de Oppo Watch cadeau.

De Reno 4-serie bestaat uit de Reno 4Z, de Reno 4 en de Reno 4 Pro. De Reno 4Z kost 399 euro, de Reno 4 kost 599 euro en de Reno 4 Pro kost 799 euro. Als je voor 25 oktober een bestelling plaatst krijg je gratis draadloze oordopjes t.w.v. 119 euro bij de Reno 4Z, een Oppo Watch t.w.v. 249 euro bij de Reno 4 en een Bang & Olufsen-hoofdtelefoon t.w.v. 300 euro bij de Reno 4 Pro.

De Reno 4 Pro is de meest uitgebreide smartphone in de serie en beschikt onder andere over een 6,5-inch 90Hz AMOLED-scherm met een resolutie van 2400 x 1080 pixels, een in-display vingerafdrukscanner, een Snapdragon 765G-chipset met 5G-ondersteuning, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een 4000 mAh accu met ondersteuning voor Super VOOC 4 65 watt snelladen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 13MP telelens.

via [androidplanet]