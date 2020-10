De iPhone 12 vs Samsung Galaxy S20

De komst van de iPhone 12 wakkert de strijd met Samsung weer aan! Kan de Apple iPhone 12 meekomen met de Samsung Galaxy S20? Laatstgenoemde is momenteel een van de populairste toestellen. In dit artikel zetten we de verschillen tussen beide modellen voor je op een rijtje. Hierbij kijken we naar de camera’s van beide toestellen, het scherm van de smartphones en hetgeen zich onder motorkap bevindt.

Verschillen in de camera’s van deze smartphones

Kijkend naar de camera’s van de Samsung Galaxy S20 en de Apple iPhone 12, lijkt er geen duidelijke winnaar te zijn. Met name de Pro- en Pro Max-versie van de iPhone 12 beschikken over een camera die goed mee kan komen met de vier lenzen, waarover de Samsung Galaxy S20+ en -Ultra beschikken. De camera’s in deze modellen van de Samsung Galaxy S20 beschikken over respectievelijk 64 en 48 megapixels.

Uniek aan de iPhone 12 Pro en Pro Max, is dat deze zijn uitgevoerd met een LiDAR-sensor. Apple introduceerde dit niet eerder in haar modellen. Zowel de modellen van de iPhone 12, als die van de Samsung Galaxy S20 zijn voorzien van autofocus. Het maakt het makkelijker om snel, haarscherpe foto’s te kunnen maken van hetgeen er om je heen gebeurt.

Het scherm van de verschillende toestellen

Zowel de Samsung Galaxy S20 als de Apple iPhone 12 beschikt over een indrukwekkend scherm. Waar Samsung voor Dynamic AMOLED kiest in het ontwerp van haar toestellen, geeft Apple de voorkeur aan OLED-schermen (Super Retina XDR). De Pro- en Pro Max-versie van de Apple iPhone 12 zijn voorzien van een Super Retina XDR OLED-scherm met ProMotion. Deze ProMotion-technologie zorgt dat het scherm soepel beweegt en haperingen voorkomen worden.

Puur kijkend naar de resolutie van de schermen lijkt de Samsung Galaxy S20 deze slag te winnen van de iPhone 12. De vraag is wel, in hoeverre je dit in de praktijk merkt.

Inzoomen op hetgeen zich onder de motorkap bevindt

Consumenten willen steeds meer met hun mobiele telefoon kunnen. Er moet snel geschakeld kunnen worden tussen applicaties, je wilt wellicht een spel spelen met AR/VR-toepassingen, enzovoorts. Een goede processor is hierdoor onmisbaar! Zowel de Samsung Galaxy S20 als de iPhone 12 beschikken over een krachtige processor. De Samsung Galaxy S20 is voorzien van de Qualcomm Samsung Exynos 990 Octa chipset, welke een snelheid biedt van 2.7 Ghz. Het model heeft een werkgeheugen van 8 GB.

In de iPhone 12 bevindt zich de A14-chip met Bionic technologie. Deze technologie is in de afgelopen jaren verder verbeterd, wat de iPhone sneller maakt. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen de het basismodel en de iPhone 12 Pro en Pro Max. Ook lijken de toestellen van Apple uitgevoerd te worden met een 16-core Neural Engine en machine learning. Zeker de toepassing van de Neural Engine is iets dat de iPhone uniek maakt.