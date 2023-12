“Samsung Galaxy S24 Ultra Krijgt Toch Wel 10x Optische Zoom”

Volgende maand zal Samsung de Galaxy S24 Ultra officieel introduceren en details over de smartphone zijn al regelmatig voorbij gekomen in het geruchtencircuit. Over de camera van de S24 Ultra is echter nog wat onduidelijkheid, want in tegenstelling tot eerdere beweringen krijgt de Galaxy S24 Ultra volgens een nieuw bericht toch wel een telelens met 10x optische zoom.

De Samsung Galaxy S-toestellen beschikken doorgaans over uitstekende camera’s en daarom kijken wij uit naar de camera-specificaties van de aankomende Galaxy S24 Ultra. Naar verwachting beschikt de vlaggenschip-smartphone onder andere over een 200MP hoofdlens en een 12MP groothoeklens. Ook krijgt de smartphone twee zoomlenzen, maar hierover is nog wat onduidelijkheid.

Eerdere berichten spraken namelijk over een zoomlens met 3x optische zoom en een tweede zoomlens met 5x optische zoom. Dit zou betekenen dat Samsung dus afstapt van de 10x zoomlens die aanwezig is op de huidige Galaxy S23 Ultra. Volgens de bekende Zuid-Koreaanse bron The Elec is dit echter niet juist en krijgt de smartphone wel degelijk opnieuw een zoomlens met 10x optische zoom.

De bron spreekt namelijk over zoomlenzen met 5x en 10x optische zoom. Samsung zal bij de Galaxy S24 Ultra dus niet afstappen van de 10x-telelens, maar juist van de 3x-telelens.

Aangezien het voor het eerst is dat een bron claimt dat de Galaxy S24 Ultra een telelens met 10x optische zoom krijgt, raden wij aan om het gerucht nog even met een korrel zout te nemen. Toch is het best aannemelijk, want waarom zou Samsung een feature weglaten die de huidige Galaxy S23 Ultra juist een streepje voor geeft op de concurrentie.

De officiële introductie van de Samsung Galaxy S24-serie zal volgens de geruchten op 17 januari plaatsvinden, waarna de smartphones vanaf 30 januari in de winkels komen te liggen.

via [androidplanet]