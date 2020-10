Samsung Galaxy A51 Ontvangt One UI 2.5-update

Samsung heeft de nieuwste versie van de One UI-schil uitgerold naar de Samsung Galaxy A51. One UI 2.5 brengt verschillende nieuwe functies met zich mee en installeert ook gelijk de beveiligingspatch van oktober 2020.

De website Sammobile schrijft dat Samsung is begonnen met de uitrol van One UI 2.5 voor de Galaxy A51. De update rolde dit weekend al uit in Rusland en is nu ook in andere landen te downloaden. One UI 2.5 zorgt er onder andere voor dat de DeX-desktopomgeving draadloos kan werken op de telefoon. Ook zijn de Notities-app en de Samsung Keyboard uitgebreider en kun je in noodgevallen met de SOS-berichtenfunctie gedurende 24 uur elke 30 minuten een noodbericht verzenden.

De camera-app heeft ook een update gekregen. Zo is het voortaan mogelijk om de duur van een opname van de ‘Single Take’ te wijzigingen en kun je in Pro-video de framerate aanpassen tussen 24, 30 en 60 fps. Als laatste dicht de beveiligingspatch van oktober 2020 weer enkele kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

De One UI 2.5-update met versienummer ‘A515FXXU4CTJ1’ rolt in fasen uit. Hebben jullie de update al ontvangen?

via [AW]