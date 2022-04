Deze Motorola-smartphones Ontvangen Nu Android 12-update

Motorola rolt in Nederland momenteel een Android 12-update uit naar drie smartphones van het bedrijf. Ook zijn er een aantal toestellen die nu een beveiligingsupdate ontvangen. In dit artikel zetten we de smartphones even op een rijtje.

De nieuwe Moto G30, die eerder dit jaar op de markt verscheen, krijgt samen met de Moto G Pro uit 2020 en de Moto G200 uit 2021 een update naar Android 12. De update zou nu ook beschikbaar zijn in Nederland. De Android 12-update brengt een hoop aanpassingen en verbeteringen met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan het Material You-design, waarbij de kleuren van de interface gebaseerd zijn op de kleuren van de gekozen achtergrond. Daarnaast heb je dankzij het nieuwe Privacy Dashboard toegang tot meer privacy-opties en kun je minder exact je locatie delen met Android-apps.

Naast de Android 12-update rolt Motorola ook een aantal beveiligingsupdates uit. Het gaat om de beveiligingsupdate van maart, die nu te downloaden is op de Motorola Edge 20 Lite, de Moto G 5G en de Moto G50. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Software-update‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

via [AW]