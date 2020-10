“Introductie OnePlus 9 In Maart 2021”

De OnePlus 8T is nog maar net verkrijgbaar, maar de fabrikant werkt nu al aan de opvolger. Volgens de geruchten krijgen we de OnePlus 9 volgend jaar al in maart te zien. Dat is een maand eerder dan verwacht.

OnePlus introduceert om het half jaar een nieuwe vlaggenschip-smartphone. Zo kregen we de OnePlus 8 (Pro) in april van dit jaar te zien en verscheen 14 oktober de OnePlus 8T op de markt. De introductie van de OnePlus 9 is volgens de geruchten echter vier weken naar voren geschoven, waardoor de lancering niet in april maar halverwege maart zal plaatsvinden.

Mogelijk denkt OnePlus met een eerdere lancering meer OnePlus 9-toestellen te kunnen verkopen, omdat de fabrikant dan meer tijd heeft tot de introductie van de OnePlus 9T. Met een lancering in maart kan OnePlus de vlaggenschip-smartphone ook beter positioneren ten opzichte van de concurrentie.

OnePlus heeft zelf nog niks bekendgemaakt over de OnePlus 9, dus neem dit bericht voorlopig nog even met een korrel zout.

via [AW]