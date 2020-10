Doorspoelen In YouTube Niet Meer Mogelijk Met Tik Op Tijdlijn

YouTube heeft de Android-app voorzien van een update, waardoor het nu niet meer mogelijk is om op de tijdlijn van een video te tikken om door te spoelen. Vanaf nu moeten gebruikers slepen om door of terug te spoelen.

Wanneer je een YouTube-video kijkt kon je tot nu toe heel eenvoudig doorspoelen met een enkele tik op de tijdlijn. Dat is sinds de laatste update echter nu meer mogelijk. Volgens YouTube klikken sommige gebruikers namelijk ongewild op de tijdlijn, waardoor de video doorspoelt zonder dat de gebruiker dit wil. Daarom moeten gebruikers vanaf nu de tijdlijn verslepen tot de gewenste tijd, en hem dan loslaten om af te spelen.

YouTube heeft ook de instellingen in de app aangepast. Zo is er nu een eenvoudigere manier om de kwaliteit van de video aan te passen. De opties ‘1080p’, ‘720p’ en ‘480p’ verdwijnen en worden vervangen door ‘Auto’-modus, ‘Hoge beeldkwaliteit’ en ‘Databesparing’. Wil je wel handmatig de kwaliteit aanpassen dan kan dat via de optie ‘Geavanceerd’. Ook kun je in de instellingen de standaard kwaliteit van de video’s die je kijkt via wifi en de video’s die je kijkt via mobiele data aanpassen.

De nieuwe functies rollen geleidelijk uit. Wat vinden jullie van de nieuwe manier van doorspoelen.

via [AW]