OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro Nu Verkrijgbaar

De OnePlus 8 en de OnePlus 8 Pro, de nieuwste vlaggenschip-smartphones van de Chinese fabrikant, liggen nu in de winkel. De smartphones zijn bij verschillende webwinkels verkrijgbaar voor een vanaf adviesprijs van 699 euro.

De OnePlus 8 is momenteel verkrijgbaar via de officiële webwinkel van OnePlus, via Coolblue of bij T-Mobile. De smartphone kost 699 euro (8GB+128GB) of 799 euro (12GB+256GB) in drie verschillende kleuren. De OnePlus 8 Pro kost 899 euro (8GB+128GB) of 999 euro (12GB+256GB).

De reguliere OnePlus 8 is een krachtige smartphone met een 6,55-inch 90 Hz scherm, een in-display vingerafdrukscanner, een Snapdragon 865-processor met X55 5G-modem, 8GB of 12GB LPDDR5 werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 4.300 mAh accu die na 22 minuten aan de snellader weer voor 50% opgeladen is. Aan de achterkant vinden we een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 16MP groothoeklens en een 2MP macrolens. Voorop zit een 16MP selfie-camera.

De OnePlus 8 Pro heeft een groter 120 Hz scherm, een betere camera, een grotere accu, een waterdichte behuizing en ondersteuning voor ‘Reverse Wireless Charging’.