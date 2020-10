Samsung Galaxy Z Fold 2 Ontvangt Nu Al Beveiligingsupdate Van November

Opnieuw is Samsung snel met de uitrol van de nieuwste beveiligingspatch. De patch van november zal maandag pas door Google worden aangekondigd, maar de Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung rolt de patch nu al uit naar de Galaxy Z Fold 2.

Samsung is de eerste fabrikant die de beveiligingspatch van november 2020 uitrolt. De update komt nu binnen op de Galaxy Z Fold 2, de nieuwste opvouwbare smartphone van Samsung. Omdat Google de patch nog niet officieel heeft aangekondigd weten we nog niet welke lekken de patch dicht. Wel weten we dat de update voor de Galaxy Z Fold 2 naast de beveiligingspatch van november ook cameraverbeteringen met zich meebrengt.

Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat. Je kunt ook handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Software-update‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

via [AW]