Video: Opmerkelijke Vouwbare Smartphone Met Vouwbaar Toetsenbord

Fold Universe heeft op YouTube een video geplaatst van een unieke opvouwbare smartphone/tablet. We zien dat het toestel op twee plekken kan buigen, waardoor het toestel een soort virtueel uitvouwbaar toetsenbord heeft.

Het is onduidelijk welke toestel we in de onderstaande video zien, maar waarschijnlijk gaat het om een prototype van TCL. De bron noemt de Galaxy Z Fold 3, maar dit lijkt ons heel onwaarschijnlijk. Het toestel is in ieder geval een stuk groter dan de Galaxy Z Fold 2 en vouwt open als een boek. Aan de rechterzijde zit een tweede vouwlijn. Dit gedeelte bevat een virtueel toetsenbord. De gebruiker in de video klapt vanaf de achterkant een cover over het toetsenbord. Deze cover zou ervoor zorgen dat het typen realistischer aanvoelt.

Het scherm vult vrijwel de gehele voorkant en is zo groot als een tablet. Het gaat om een prototype, waardoor het nog onduidelijk is of het apparaat in de huidige vorm in productie gaat en wanneer het apparaat op de markt verschijnt

via [AW]