OnePlus Werkt Aan Cyberpunk 2077-editie Van OnePlus 8T

De Chinese fabrikant OnePlus werkt aan een speciale editie van de OnePlus 8T. Het design van de speciale editie is gebaseerd op de aankomende game Cyberpunk 2077. De OnePlus 8T Cyberpunk 2077-editie komt alleen in China op de markt.

Veel gamers kijken al een lange tijd uit naar het spel Cyberpunk 2077, een actiegame van de Poolse ontwikkelaar CD Projekt Red. Het spel komt uit voor de Xbox, PlayStation, pc en Stadia. Speciaal voor de fans van Cyberpunk 2077 is OnePlus een samenwerking aangegaan met CD Projekt Red om een Cyberpunk 2077-editie van de OnePlus 8T te ontwikkelen.

De OnePlus 8T Cyberpunk 2077-editie zal alleen in China op de markt verschijnen. Aan de achterkant van de speciale editie zien we een bredere camera-module met daarop het logo van Cyberpunk 2077. Ook heeft OnePlus gele accenten toegevoegd, maar we hebben nog geen afbeeldingen die het hele uiterlijk van de speciale editie tonen. We vermoeden dat de software ook een aangepast thema heeft gekregen die is geïnspireerd op Cyberpunk 2077.

De specificaties blijven waarschijnlijk hetzelfde. De OnePlus 8T heeft onder andere een 6,55-inch 120Hz-scherm, een Snapdragon 865-processor en ondersteuning voor Warp Charge 65-snelladen.

