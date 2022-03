Vivo Werkt Aan Vouwbare Smartphone Met Krachtige Camera

Samsung krijgt er op het gebied van vouwbare smartphones een concurrent bij. De Chinese fabrikant Vivo werkt namelijk aan de Vivo X Fold. Dit toestel krijgt onder andere een 8-inch vouwbaar scherm en een krachtige camera aan de achterzijde.

Dit schrijft de geruchtenverspreider Digital Chat Station. Volgens de bron gaat de Vivo X Fold de concurrentie aan met de Samsung Galaxy Z Fold 3 en de OPPO Find N. De Vivo X Fold zou onder andere beschikken over een 8-inch LTPO QHD OLED-scherm met daaroverheen Ultra Thin Glass (UTG). UTG is ook te vinden op de Galaxy Z Flip 3 van Samsung.

De Vivo X Fold is verder uitgerust met een ultrasone vingerafdrukscanner en een krachtige Snapdragon 8 Gen 1-processor. Ook is er ondersteuning voor 66W snelladen en 50W draadloos laden. Aan de achterkant vinden we een vierdubbele camera die vergelijkbaar zou zijn met die van de Vivo X70 Pro Plus. De setup bestaat uit een 50MP 1/1,5-inch hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens, een 12MP telefotolens met 2x optische zoom en een 8MP periscooplens met 5x optische zoom.

Op de onderstaande foto’s zien we op de camera-module na veel gelijkenissen met de Galaxy Z Gold 3 en de OPPO Find N. De fabrikant lijkt vooral veel te hebben gekeken naar Samsung, want zelfs de wallpaper lijkt te zijn ge├»nspireerd door die van de Galaxy Z Fold-serie. Verder zien we de Zeiss-branding op de camera-module en de locaties van de knoppen.





Vivo zal de Vivo X Fold op 11 april introduceren in thuisland China. We hebben nog geen informatie over een internationale lancering.

via [AW]